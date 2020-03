Eile tuvastasid laborid 26 koroonaviirusesse nakatunut. Viljandis uusi nakatunuid polnud

Võrreldes eilsega lisandus 26 nakatunut, neist 16 Saaremaal, viis Harjumaal, neli Võrumaal ja üks Tartumaal. Vanuserühmade vaates on seis endine: nooremad kui 20-aastased moodustavad vähem kui kuus protsenti ja vanemad kui 60-aastased 17 protsenti nakatunutest. Haiglaravil on 15 inimest, neist neli vajab intensiivravi. Kahe intensiivravil viibiva patsiendi seis on kriitiline.