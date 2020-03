Rain Hüva, linnavolinik. «Minu arvates on hetk, mil peame uskuma eksperte. Kui eksperdid arvasid, et eriolukord on vajalik, siis nii ka on. Loodan, et poliitiline eliit ei hakka oma valijaskonnale meeldivate tegevuste ja sõnumite nimel spetsialiste kõrvale lükkama. Nädal on möödunud uut moodi. Ilmselgelt tahab uus olukord kohanemist, aga eks pea hakkama saama. Suurim ülesanne on koduõpetaja rolli ülevõtmine. Õnneks on minu osa pigem tööõpetuse ja kehalise kasvatuse tundide andmine. Aga vaadates, kuidas naine ülejäänud tundide andmisega tegeleb, on minu respekt õpetajate töö suhtes kiires tõusus. Ega ma nüüd päris kodus püsi. Tegemised, mida ei saa edasi lükata, tahavad tegemist. Aga proovin inimestega distantsi hoida, ohtralt käsi pesta ning võimalikult vähe koduvälistes ruumides viibida.»

FOTO: Elmo Riig