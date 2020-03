Meie talvised rasvatihased lendavad Soome kevadet kuulutama

Tänavune erakordselt pehme ja soe talv ning varajane kevad on lindude rändele kahtlemata mõju avaldanud. Kuidas niisugused olud lindudele mõjuvad, sõltub aga suuresti liigist.

"Lähirändurid saavad ilmselt hästi hakkama sellistes oludes. Kaugränduritel võib keeruliseks minna söögi leidmisega, aga eks seda näita aeg. Kaugrändurid saabuvad siiski üsna täpselt, just lähi- ja keskmaarändurid on need, kes lasevad ennast ilmast kõige enam mõjutada," rääkis ornitoloogiaühingu vaatluste koordinaator Tiiu Tali. "Juba veebruaris ilmusid esimesed rändliigid tagasi, eriti need, kes Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas talvitusid. Kahtlustan, et kaugrändurite jaoks on praegused olud ikka pigem halb variant."

Liiga vara saabuvaid rändlinde võivad ohustada kesiseks jääv toidulaud ja varakevadise ilma heitlikkus, näiteks ootamatult saabuv külmaperiood.

Kevadise linnuvaatlemise ja rändlindude seire juures maksab Tiiu Tali sõnul silmas pidada, et soojade talvede ja üleüldise kliima soojenemise tõttu nihkub lõunapoolsete liikide põhjapoolne leviala aegamööda ülespoole ning Eestisse hakkavad sattuma ka liigid, keda siin paarkümmend aastat tagasi ei kohanud. "Viimase kümne-paarikümne aasta jooksul on mitu sellist liiki Eestisse jõudnud, näiteks tamme-kirjurähn ja hõbehaigur," rääkis ta, ent lisas: "Muidugi ei saa ilma põhjalike uuringuteta kindlalt öelda, kas selles on "süüdi" kliima soojenemine või on mängus muud tegurid, näiteks populatsiooni suurenemine."

Tamme-kirjurähn polnud kuni 2005. aastani Eestis elavate liikide nimekirjas ning sattus siia ornitoloogidele rõõmu valmistama harva eksikülalisena, kuid juba 2016. aastast sai temast Lõuna-Eesti metsades ja parkides pesitsev liik, kes elab Eestis aasta läbi. Õnnelik linnuvaatleja võib teda ka Viljandimaal tabada.

Kas soe kliima ka rändureid paikseks muudab, on Tali sõnul keeruline öelda: selleks peaks tegema eraldi uuringuid ja linde näiteks rohkem rõngastama. "Eestis on ka selliseid liike, kelle puhul esmapilgul tundub, et nad on paiksed," kõneles ta. "Jääb mulje, et nad on aasta ringi siin, ent tegelikult saabub meile põhja poolt siia linde talvituma. Meie rasvatihased lendavad talveks lõunasse ja need, keda me siin talviti usinalt toidame, saabuvad siia hoopiski Soomest."

Veel raagus puu oksal istub kevadiselt erksas sulekuues talvike. Sageli jääb talvike meile talvituma, kuid osa lindudest rändavad ka lõuna poole. FOTO: Eero Kiuru

Linnuvaatlus on Eestis Tali sõnul paraku vaeslapse rollis. "Võrreldes näiteks lääneriikide, nagu Soome või Suurbritanniaga, on meil väga vähe aktiivseid linnuvaatlejaid, kuigi see on ju tore hobi, mida saab teha ka koos perega. Samas kunagi, kui internetti veel ei olnud ja kasutati tavalisi vaatluspäevikuid, oli aktiivseid linnuvaatlejaid paarsada, internetiajastul on vaatluste tegijaid umbes kaks korda rohkem."

Aastad pole vennad