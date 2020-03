«Nälja vahel katk ja katku vahel nälg ja vahetevahel nälga ettevalmistav nälg,» laulsid tujurikkujad Ott Sepp ja Märt Avandi kümmekond aastat tagasi suurepärases ja ajalooliselt kaunikesti korrektses palas «Olla eestlane on halb (Kannatame ära!)». Kui vaadata nende koledate või siis väga koledate nakkushaiguste laviini, mis sajandite jooksul on nii Viljandimaad kui tervet Eestit tabanud, pole muud teha kui imestada, et see kõik on üle elatud.