Raekoja saalis istub 27 rahvasaadikut neljapäeva õhtul üksteise kõrval, et asuda arutama 11 päevakorrapunkti, mille seas on ajakriitiline ehk vaid lapsevanematele õppetasupuhkuse andmine juhul, kui laps ei käi erakorralise olukorra ajal lasteaias või huvikoolis. Samas tunnistas volikogu esimees, et needki otsused oleks saanud teha soovi korral tagantjärele.