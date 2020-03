Pajumäe talu mõtleb kriisis uutele toodetele

"Koolid, restoranid, kohvikud ja jäätisemeistrid praegu meie kaupa ei telli," lausus Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg.

Suurt paanikat pole veel tekkinud, aga selle kõrval, et koolidele ja restoranidele müük on peaaegu täielikult kadunud, on jaemüük turgudel ja kauplustes vähenenud ligi 20 protsenti.

Peremehele üllatuslikult on aga samal ajal kasvanud piimarasva ehk ghee müük. Ta oletab, et toote äkilist populaarsuse tõusu mõjutab selle kahe aasta pikkune säilivusaeg.

Pajumäe talu viib tooted klientidele kätte oma autoga ning peremehe sõnul on nende autojuht terve ja väljakujunenud transpordisüsteem töötab hästi.

Viljandi ja Tartu turu müügipunktis on müük peremehe sõnul tuntavalt vähenenud, kauplustes on langus olnud veidi väiksem. "Tegeleme praegu e-poe käivitamisega, aga piimatoodete puhul on probleemiks nende säilivus. Pakiautomaati või postkasti ei saa neid panna, sest need vajavad kindlat säilitustemperatuuri," ütles ta.

Parasjagu töötatakse välja uut toodet. See on smuutilaadne tervislik põhi, millele klient saab soovi korral puuvilju lisada. Viljar Veidenberg paneb tarbijatele südamele, et võimaluse korral eelistaksid nood praeguses olukorras just Eesti tootjate toodangut.