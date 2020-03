Tellijale

Me oleme harjunud elama kiires tempos ning paratamatult oleme mingeid vähem tähtsaid asjatoimetusi kogu aeg edasi lükanud. Just praegu on suurepärane võimalus teha kõike seda, mille jaoks muidu pole mitte kunagi aega. Paras aeg on teha riidekapis suurpuhastust, korrastada sahtleid ja köögikappe, proovida mõnda uut retsepti, helistada vanale sõbrale, värvida üle koridori seinad, lugeda taas läbi oma lemmikraamat ja asuda siis uute raamatute kallale, teha üks filmivaatamise maraton ...