Terviseamet on teada andnud, et praegu kontrollitakse ainult raskelt haigeid ja riskirühmadesse kuuluvaid inimesi, sealhulgas eakaid ja krooniliste haigustega inimesi ning tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajaid ning elutähtsaid teenuseid osutavaid inimesi. See otsus on põhjustanud laialdast arutelu nii sotsiaal- kui tavameedias ning kahjuks saab alles tulevikus öelda, kas see otsus oli õige või mitte. Poolt- ja vastuargumente on nii kriitikutel kui pooldajatel.