Kas kriisi lävel peab tõesti kesklinna uuendama?  

KAS ON MÕISTLIK alustada praegu enam kui kolm miljonit eurot maksvat ehitust, et uuendada Viljandi südalinna? Jah, on küll. Linn peaks tegema kõik, et tööga pihta hakata. Sellest enam kui kolmest miljonist eurost on linna raha vaid napp 10–15 protsenti, ülejäänu tuleb Euroopa maksumaksjalt. Teiseks aitavad sellised ehitused majandust käigus hoida. Ka Viljandi haigla rajamiseks on praegu vaat et parim aeg. Raha on haigla selleks tarbeks juba kogunud, laenuvõimegi on olemas ning ehitushindade langust suudab praegu lapski ennustada.