Töötukassa plaanib kriisis ettevõtjatele toetust pakkuda

Valitsusele kinnitamiseks esitatud plaani kogumaht on 250 miljonit eurot ning hüvitise maksmiseks peavad ettevõtjad täitma kahte kolmest tingimusest. Nimelt peab ettevõtte käive olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ettevõttel ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest tööd anda või töötajate palka on vähemalt 30 protsenti kärbitud.

Märtsis veel taotlusi vastu ei võeta, kuid makstakse ka märtsi eest. Hüvitatakse 70 protsenti eelmise 12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Tööandjal on omakorda kohustus maksta töötajale lisaks vähemalt 150 eurot, ka tööjõumaksud peab tasuma tööandja ise. Plaan kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist 31. maini, ent kompensatsiooni saab taotleda kuni kahe kuu töötasu ulatuses tööandja valitud perioodi eest selle kolme kuu sees. Seega on hõlmatud ka need töötajad, kes 1. märtsist on saanud koondamisteate.