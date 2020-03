Viljandlane kaubanduskeskustes tihedalt ei käi

Uku keskuse juhataja Kristel Miilen tõdes, et klientide arv on varasemaga võrreldes päris palju kukkunud. "Sellel nädalal käis Uku kaubanduskeskuses päevas 2700 inimest, mida on varasemaga võrreldes ligi poole võrra vähem," ütles ta.

Miileni tähelepanekut mööda tehakse ainult hädapäraseid käike apteeki ja toidupoodi. "Inimesed on selgelt kinni pidanud valitsuse juhtnööridest kontakte võimalikult palju vältida."

Keskuses on ajutiselt suletud mängumaa ja hambakliinik, Apollo raamatupood, Tele2 esindus ning koti- ja sokipood.

Samuti on muudetud keskuse lahtiolekuaegu, mis võivad aga igal hetkel muutuda, kuna sõltuvad kehtivast olukorrast.

Miilen lisas, et Uku keskuse juhatus palub ka edaspidi kõigil klientidel järgida eriolukorras kehtestatud reegleid ning hoida enda ja oma lähedaste tervist.

Centrumi juhataja Riho Maisa sõnul on väga selgelt näha, et poodide külastatavus on väike ning sooritatakse ainult hädavajalikke oste. Eriti tunda annab klientide vähesus riidekauplustes. Kino ei tööta ja ajutiselt sulges uksed ka Centrumis tegutsev lillepood, sest kui pidusid ei peeta, ostetakse lilli äärmiselt vähe ning poodi lahti hoida polnud enam mõtet.

"Inimlikult on mul väga hea meel selle üle, et austatakse plaani, mis on viiruse leviku vältimiseks tehtud," kommenteeris Maisa tekkinud olukorda. Hoolimata klientide vähesusest ei pea ta siiski mõistlikuks tervet keskust sulgeda, sest piirangute eesmärk on eelkõige viiruste levikut kontrollida. Keskuses tehakse kõik selleks, et keskkonda võimalikult puhta ja ohutuna hoida. Maisa sõnul on läbi räägitud koristusmeeskonnaga ning vaadatud üle koristamisel kasutatavad puhastusvahendid.