Mänguväljakuid hooldatakse tänavu 26 000 euro eest

Tehtavate tööde nimekiri on üpris pikk. Tööde tegijal lasub kohustus kontrollida neli korda aastas lasteaedade juures olevate mänguväljakute atraktsioone ning linna avalikud mänguväljakud teha korda 1. maiks. Tehnilise kirjelduse kohaselt tuleb hooldajal kontrollida kõigi mänguväljaku atraktsioonide korrasolekut, kulumisastet, stabiilsust ja tagada nõutavad ohutusstandardid. Kui on vaja midagi parandada, tuleb sellest linnale teada anda.

Tööde nimekirjas on väikseimaid ülesandeid nagu kruvide ja mutrite pingutamine, aga ka mahukamaid, näiteks lasteaedade liivakastide liiva sõelumine nii, et selles ei oleks 30 sentimeetri sügavusel suuremaid kui 8-millimeetrisi terasid.

Küsimusele, kui vanad on linna mänguväljakud, vastas Mägi, et neid on seinast seina. "On eelmisest sajandist pärit liivakaste ja kiik, mis on kümme aastat vana," lisas ta.