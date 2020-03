Vallavolinikud võtavad kümme päeva vältaval istungil vastu aegunud eelarvet

«See saab olema tegelikult üsna formaalne otsus, sest eelarve on praegusel kujul vananenud,» ütles volikogu esimees Kaupo Kase. Tema sõnul on vallavalitsuses juba alustatud uuele olukorrale sobiva eelarve kokkuseadmist.

Eelarve vastuvõtmist edasi lükata ei saa, sest seaduse kohaselt peab volikogu laiali minema, kui ei suuda aastaeelarvet märtsi viimaseks päevaks kinnitada. Laialiminekuohust hoolimata jäeti tavaline volikogu koosolek siiski korraldamata ning kuulutati välja elektrooniline istung, mis algas kolmapäeval ja lõpeb 28. märtsil. Selle aja jooksul saavad volikogu liikmed esitada küsimusi ning teha avaldusi ja kõike muud, mida saaksid teha volikogu saalis.

Vallamaja ehitus veel ei alga

«Tegelikult saavad ju kõik praeguses olukorras aru, et koostada tuleb täiesti uus eelarve,» nentis Kaupo Kase. Seda ei suudetaks aga kümne päevaga vastu võtta, sest vastuvõtmise protsess kestab vähemalt kaks-kolm kuud.

Viljandi vallavanem Alar Karu ei saanud kinnitada, et järgmise eelarve koostamist oleks juba alustatud, sest volikogu polnud selleks otsesõnu korraldust andnud. Küll aga sõnas ta, et koos finantsjuhiga on juba asutud otsima kärpekohti ning reedel koguneb vallavalitsus kriisikoosolekule. «Plaani kohaselt peatame igasuguse inventari ostmise ega võta uusi kohustusi enne, kui olukord selginema hakkab.».

Tõenäoliselt läheb vald seda teed, et pooleli olevad ehitused lõpetatakse, kuid kohe algama pidav uue vallamaja rajamine lükkub mõneks ajaks edasi. «Püüame ehitajaga leida lahendusi, kuidas edasi minna,» sõnas Karu.

Viljandi vallal on firmadega Silindia Ehitus ja Esro vallamaja rajamiseks leping sõlmitud, kuid töö pole veel alanud. Karu isiklikul hinnangul peaks vald alustama vallamaja ehitust, kui on selge, et pangast on võimalik selle tarbeks laenu saada. «Kui me midagi ei tee, siis tuleb kriis tõesti sügav. Kui omavalitsustel on võimalik laenuraha saada, tuleks kavandatud tööd ära teha, sest see aitaks majandust elavdada,» lausus ta.

Eelarve järgi on Viljandi vallal kavas tänavu laenata 4,7 miljonit eurot ning investeeringute plaan oli 5,7 miljoni euro suurune. Sellest 2,4 miljonit pidi minema Viiratsisse rajatava vallamaja renoveerimiseks.

Kesklinna uuendamine tuleb plaani järgi

Viljandi linn võttis eelarve vastu jaanuaris ja on selle järgi töid alustanud. Selle nädala hakul andis aga linnapea Madis Timpson ametijuhtidele ülesande koostada tabel kõigist kuludest, mis pole hädavajalikud, ning esmaspäeval hakatakse seda arutama. Timpsoni esmase prognoosi kohaselt tuleb 35 miljoni suurusest eelarvest kindlasti miljoni jagu kulusid vähemaks saada.

Linna suurimaks investeeringuks on tänavu plaaneeritud rohkem kui 3,7 miljoni euro maksma minev Vabaduse platsi ja kesklinna tänavate ümberehitamine. Ehitus peaks kava kohaselt algama 30. märtsil ning Timpsoni kinnitusel seda lepingut muutma ei hakata. Küll aga võib kõne alla tulla teiste ehituste edasilükkamine.