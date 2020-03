Taksojuhi röövimises kahtlustatavat otsitakse taga

Kaurovile on süüdistus esitatud 2018. aasta 15. novembri ööl Viljandi taksojuhi röövimise eest rühmaga. Temaga koos on kohtu all veel neli meest, kellest kaks on alaealised ning viibivad vahi all. ​Kaurov on kohtusse tulekust ka varem eemale hoidnud, siis kohaldati tema sundtoomist.