Lähipäevil saab ka Viljandis koroonaviiruse proovi teha

Riigi, perearstide ja erameditsiiniettevõtete koostöös loodud esimene drive-in-põhimõttel tegutsev proovivõtukoht avatakse reedel Tallinnas. Järgmistel päevadel avatakse laiendatud proovivõtt Viljandis, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel. Lähipäevil ollakse ametis ka kodus proovitegemise võimaldamisega. Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et riik laiendab koroonaviiruse proovide tegemise võimalusi tulenevalt maailma terviseorganisatsiooni soovitustest ja avalikust ootusest. "Testimisel on endiselt esmatähtis meditsiiniline näidustus, see tähendab, et vaid põhjendatud kaalutlustel on perearstidel edaspidi võimalik koostada saatekiri, mille alusel saab arst määrata inimesele COVID-19 testi tegemise. Endiselt on kõige olulisem eakate ja krooniliste haigete, tervishoiutöötajate, sotsiaaltöötajate ja teiste COVID-19 leviku tõkestamisega seotud inimeste testimine," ütles Kiik.

Ainult saatekirjaga

Synlab annab teada, et proovi andmiseks peab haigestunud inimene eelkõige helistama oma perearstile, kes hindab tema proovitegemise vajadust terviseameti protokolli järgi. Kui perearst peab proovitegemist vajalikuks, vormistab ta digitaalse saatekirja. Saatekirja saanud patsiendile helistab seejärel testimiskeskus ning lepib inimesega kokku täpse proovitegemise aja ja koha. Ninaneelu proov võetakse autost saatekirjaga inimeselt isikut tõendava dokumendi alusel, tulemuse saab inimene telefoni teel ühe tööpäeva jooksul ning vastus läheb digilukku.

Synlabi Eesti juhatuse esimehe Rainar Aamisepa sõnul on laiendatud proovivõtmise juures oluline fakt, et riik, erameditsiiniettevõtted ja perearstid panid seljad kokku, pingutades ühiselt viiruse levikule piiramise nimel.

Lisaks drive-in-kohtadele korraldatakse proovivõttu kodus patsientidelt, kellel on selleks näidustus. Ühiselt on loodud kõnekeskus, kuhu suundub perearstidelt elektrooniline saatekiri, mille alusel võetakse patsientidega ühendust aja broneerimiseks ja hiljem ka tulemustest teavitamiseks. "Aktiivne koostöö ja usaldus partnerite vahel on sellise kriisi alistamise võti," sõnas Aamissepp.

Laboris analüüsitakse ninaneelu proovist COVID-19 haigust (Coronavirus Disease 2019) põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 olemasolu. See on maailma terviseorganisatsiooni tunnustatud ning terviseameti ja teiste haiglate kasutatava meetodiga.

Diagnoos analüüsita

Terviseamet on koostöös perearstidega välja töötanud juhise, mille alusel saavad arstid panna koroonaviiruse diagnoosi ka sümptomite alusel ilma laboratoorse analüüsita. Seetõttu annab perearst hinnangu ja suunab analüüsi tegema vaid need, kes seda tõesti vajavad. Eesti perearstide seltsi liige Argo Lätt soovitab kõigile, kes helistavad perearstidele, usaldada oma perearstide otsust. Arsti sõnutsi on tähtis mõista, et viiruse levikut aitab kõige paremini tõkestada iga inimese vastutustundlik käitumine, mitte testimine.