See tähendab, et loodetavasti püsivad nii lapsed kui nende vanemad kodus. Et ühissõidukid on tühjad või peaaegu tühjad, osutab praeguses olukorras samuti sellele, et viljandimaalane on kuulda võtnud, mida talle igalt poolt on öeldud. Esialgne ostusagin poodides on vaibunud ja nii Viljandis kui maakonna väiksemateski asulates on riiulitel kaupa piisavalt. Ka tualettpaberit.