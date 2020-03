Võhma kool jagab õpilastele kasutamiseks tasuta tahvleid

Võhma põhikooli direktor Kristel Vahtra kinnitas, et kool teeb omalt poolt kõik, et koostöö kodudega sujuks.

Tasuta tahvlid

Direktor rääkis, et õpetajatele on võimaldatud kaugtööks ja distantsõppeks vajalikud tehnilised vahendid, muu hulgas aidatud internetiühendusega, kui seda seni polnud. «Kooli IT-juht ja mina ise juhendame õpetajaid erinevate e-õppe keskkondade kasutamise küsimuses. Peamist raskust valmistas esimesel päeval asjaolu, et eKool ei toiminud ja see tekitas vanematele meelehärmi: õppeülesanded ei jõudnud õpilasteni enne lõunat,» kõneles Kristel Vahtra.

Omavaheliste kokkulepete kohaselt on Võhma kooli klassijuhatajad ja õpetajad vanematele kättesaadavad e-posti teel ning selline lahendus toimib Kristel Vahtra (pildil) sõnutsi hästi.

Probleemse kohana tõi direktor välja mitme lapsega pered, kus kõigil on vaja korraga arvutis olla. «On peresid, kellel pole arvutit või tahvelarvutit, et distantsõppes osaleda. Tänase päeva (kolmapäev – toimetus) jooksul valmistame koolis ette lepingud ja juba homme saame korraldada õpilastele tahvelarvutite tasuta kasutada andmise,» rääkis Vahtra. Ta lisas, et kahjuks ei ole koolil võimalik õpilastele pakkuda lisaks internetiühendust ja selle mure peavad vanemad ise lahendama. Õpilastele jagatavad tahvelarvutid on koolil õppevahenditena hangitud odavapoolsed Lenovo mudelid. Esialgu on õppevahendi saamise soovi avaldanud seitse peret.

Õpet korraldades on Võhma kool arvesse võtnud ka seda, et õpetajad võivad abi vajada. Neid aitab IT-juht telefoni teel. «Seni on selles osas kõik sujunud,» kinnitas Vahtra.

Kiire ja ootamatu distants­õppele üleminek suurendas märkimisväärselt õpetajate koormust. «Lisaks õppetöö ettevalmistamisele, hindamisele, tagasiside andmisele ja juhendamisele tundide ajal on õpetajad ametis uute e-õppe keskkondade leidmise ja katsetamisega. Lisandunud on veel vanemate ja õpilaste juhendamine nii keskkondade kasutamises kui ka õppetöös,» rääkis Vahtra.

Raske õpetajatöö

Ladusalt hakkab direktori arvates distantsõpe toimima ehk juba käesoleva nädala lõpuks. «Palju on õpilasi, kes on väga aktiivsed ja hoolsad, samas on ka neid, kes distantsõpet pigem puhkusena tõlgendavad. Siinkohal mängib suurt rolli see, et vanemad on õpilastele toeks ja õpilasel on ka kodustes tingimustes konkreetne päevakava,» märkis ta.

Tänu koduõppele mõistavad vanemad Kristel Vahtra sõnutsi üha selgemini, kui suur roll on koolil ja õpetajal tegelikult. «Õppetöö juhendamine ja lapse päevakava järgimine on nii mõnelegi vanemale paras katsumus. Vanemad on ju seni olnud kindlas teadmises, et laps läheb kell kaheksa kooli ja õpib seal. Vanemale on jäänud ainult abistamine koduste tööde tegemisel. Lisaks hoolitses kool enne ka selle eest, et laps saaks üks või kaks korda päevas tasakaalustatud sooja toitu,» rääkis Vahtra.

See tähendab, et vanem, kes teeb samuti kaugtööd, peab suutma tasakaalu viia oma töö ja lapse juhendamisele kujuneva aja. «Kes kodus ei tööta, peab suutma last vajaduse korral juhendada ja motiveerida kaugjuhtimise teel,» ütles direktor.