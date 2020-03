Sul on võimalik aidata? Või vajad ise abi? Sakala abiblogi viib kokku

Sakala ei avalda abiblogis ettevõtete tasuliste teenuste teateid ega abipakkumisi või -palveid, mille juures ei ole kontaktandmeid. Samuti jätab toimetus endale õiguse mitte avaldada pakkumisi, mis on vastuolus heade tavadega või on seadusevastased.

Kui abipakkumine ei ole enam jõus või on aitaja leitud, palume toimetusega samadel kontaktidel taas ühendust võtta ning öelda, mis päeval ja mis kellaajal on teade avaldatud, et me teaksime õige postituse blogist eemaldada.