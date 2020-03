Lasteaiad püsivad valmisolekus

"Näiteks Krõllipesa ja Mesimummu lasteaed on täna kinni, sest vanemad ei toonud lapsi," ütles Viljandi abilinnapea Janika Gedvil kolmapäeval. Teistes linna lasteaedades olid tema sõnul üksikud lapsed.

Nagu Gedvil kinnitas, on valmisolek lapsi vastu võtta kõigil lasteaedadel. "Me oleme vanematele südamele pannud, et nad ei tooks oma lapsi, aga kui ikka inimesel ei ole last kuskile jätta... Näiteks vanavanemad on ka nii noored, et käivad tööl. Alati pole kõigil võimalusi."

Gedvil toonitas, et praeguses olukorras on kõige tähtsam tagada lasteaiateenus hädavajalike teenuste osutajatele. "Nendele peab olema teenus tagatud ka 24/7, kui on vaja."

Mulgi vallas pole vallavanem Imre Jugomäe sõnul samuti mitmesse lasteaeda iga päev lapsi toodud, kuid ka seal ollakse valmis neid vajaduse korral vastu võtma valverühmades. "Igas lasteaias on üks valverühm. Lapsevanemad on aga väga tublid olnud ja leidnud endale muud võimalused. Lapsi on lasteaeda toodud väga vähe," rääkis ta.

Iga valverühm mahutab kümme last. "Hommikul on töötajad alati kohal. Lastevanematele on saadetud välja info, et nad annaksid võimalusel õhtu jooksul teada, kas laps homme tuleb. Kui kedagi pole kella 10-ks kohale tulnud, saavad töötajad minna kodukontorisse, et vajadusel jälle välja tulla. Lastehoid on tagatud, see on kõige tähtsam."

Põhja-Sakala vallavanem Hermann Kalmus ütles, et Põhja-Sakala vald on valmis hädavajadusega inimestele lastehoidu pakkuma ka ööpäev läbi, kui asi peaks selleni minema, aga praegu on lapsi olnud vaid neljas valla lasteaias. "Lapsevanemad on võtnud riigi palvet tõsiselt. Nendes lasteaedades, kus lapsi on, on neid väga vähe, kolm-neli."

Viljandi valla haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann rääkis, et ka selle omavalitsuse kõik lasteaiad on valmis lapsi vastu võtma, kuid olukorda hinnatakse nädala kaupa. "Sel nädalal on lasteaiad ise öelnud, et lapsi ei ole Saarepeedi kooli lasteaiarühmas, Leie lasteaias Sipelgapesa, Kolga-Jaani lasteaias Naksitrallid ja Vana-Võidu lasteaias. Igaks järgnevaks nädalaks hindame olukorda reedel."