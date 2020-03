Viljandimaa koroonaviirusest enim ohustatuid ja abivajajaid hätta ei jäta

Selleks et eakaid mitte abitusse olukorda jätta, on Eestis kaalumisel hulk variante. Parim on, kui süsteemide ülekoormamise vältimiseks saaks toidukoti eakale ukse taha viia pereliige või noor naaber. Paraku on palju niisuguseidki eakaid, kel lähedasi ei ole või kel lähedased elavad kaugel.

Nii Viljandi linn kui Viljandimaa vallad on sellele probleemile mõelnud. Peale vanuritele abi pakkumise on mõeldud ka vajadusele abistada karantiinilõksu jäänud nooremaid inimesi või peresid, kes tõesti abi vajavad.

Viljandi linn abistab

Viljandi päevakeskus jätkab sotsiaalteenuste osutamist üldjoontes tavapäraselt, ent keskuse ruumid on suletud. «Koduteenuseid osutatakse, kuid nende puhul lähtutakse põhimõttest, et ennekõike saaksid tehtud hädavajalikud asjad: viiakse kauplustest kätte toit ja ravimid, tuuakse puud tuppa, köetakse ahi. Kõik muud tegevused, mis ei ole hädavajalikud, on praegu ära jäetud,» ütles abilinnapea Janika Gedvil.

Tema sõnul on eriolukorras mõeldud nendelegi inimestele, kes peavad haiguse tõttu kodus olema ning kellel ei ole kedagi, kes tooks koju toidu ja vajalikud ravimid. Sellistel inimestel on võimalus pöörduda sotsiaalameti poole telefonil 435 4761. «Linnavalitsus aitab sellisel juhul koostöös päevakeskusega toidu ja ravimid koju toimetada. Sellise abi saamiseks ei pea inimene olema eakas ega puudega. Abivajadus võib tekkida ka perel, kus kõik on haiged, aga tuttavaid, naabreid ega sugulasi, kes abistada võiks, ei ole.»

Viljandis saavad kriisi võimaliku süvenemise korral kaasa lüüa ka vabatahtlikud aitajad. «Inimestel, kes on terved ja soovivad eriolukorra ajal panustada sotsiaalteenuste osutamisse, palutakse endast märku anda aadressil sotsiaal@viljandi.ee. Ära tuleks märkida, kas on võimalus kasutada autot. Linn võtab vabatahtlikega ühendust siis, kui nende abi vaja läheb,» rääkis Gedvil.

Abivajadusest ja valmisolekust kellelegi abiks olla saab teada anda ka internetikeskkonnas rakenduse www.kogukondaitab.ee kaudu.

Vallad hätta ei jäta

Põhja-Sakala vallas vallavanem Hermann Kalmuse sõnul karantiinis olevate inimeste abistamiseks eraldi teenust ega numbrit ei ole, aga üksikuks jäänud eakaid ja karantiinis olijaid abi ega toiduta ei jäeta.

«Meil on see endiselt korraldatud sotsiaalosakonna kaudu. Kontaktisik on näiteks Piret Jukk või siis Eveli Lilleoja, kes on meie sotsiaalosakonna juhataja. Oleme arutanud, kuidas seda tegelikult korraldada. Praegu on probleem selles, et sotsiaaltöötajatel pole piisavalt isikukaitsevahendeid. See on väga raske ja keeruline olukord. Tuleb läbi mõelda, kuidas toit abivajajateni toimetada: kuidas see jätta ukse kõrvale, et vältida otsest kontakti,» kõneles Kalmus.

Tavapärane sotsiaaltöö vallavanema sõnul praegu toimib ega ole veel üle koormatud. Samuti ütles ta, et teema on arutuse all olnud ning sellise teenuse vajalikkus ja tõhustamine tuleviku tarbeks on igati teadvustatud ja korraldamisel.