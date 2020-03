Uus kord viib politsei ja linna esindaja õhtul baari

«Pole mõtet lahti hoida, sest kliente ei ole,» tunnistas Tartu tänaval tegutseva lokaali Legend omanik Tiit Mädamürk. «Paneme kella 20 ajal kinni.»

Klientide hulk kukkus söögikohtades järsult nädalavahetusel ning sel nädalal on Legendi käive olnud viis kuni seitse korda väiksem kui eelmisel nädalal. Päris kinni ei taha Mädamürk söögikohta panna, sest see tähendaks automaatselt ettevõtte pankrotti.

«Tegutseme nii kaua, kui lubatakse,» sõnas ta.

Nädalavahetusel oli lisaks Legendile Viljandis avatud veel Vabaduse platsi lähedal, Pika tänava ääres paiknev Tegelaste Tuba, kuid kolmapäevast pani see uksed kinni ning jätkab e-poega. Sealt saab koju tellida neid toite, mis on söögikoha menüüs juba mõnda aega olnud.

Tegelaste Tuba teatas sulgemisest kuni aprillini. FOTO: Marko Saarm

Tegelaste Toa omaniku Hans Müllersoni sõnul on kella 22-ks seatud alkoholimüügipiirang toidu- ja joogikohtade pidajatele kõigi murede seast väikseim. «Valitsuse korraldused on meile täitmiseks,» lisas ta.

Ehkki uuest korrast kinnipidamise kontrollimine on pandud linna- ja vallavalitsuste ülesandeks, kinnitas Viljandimaa politseijuht Margus Sass, et politsei annab oma panuse, et baaride tööd jälgida. «Oleme meelelahutuskohtade omanikega vestelnud ja kõik on olnud rahulik,» kinnitas ta.

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin kinnitas, et linnal on plaan, kuidas kontrolli korraldada. Omaette küsimus on, kas seda kontrolli on üldse vaja, sest sel kellaajal avatud alkoholimüügikohti Viljandis ei ole.

Politsei andmetel on Viljandimaa inimesed käitunud eriolukorra kehtimise ajal vastutustundlikult. Väljakutsete arv on pigem vähenenud, kogu maakonnas on kõik väga rahulik, inimesed liiguvad vähe ja suuri kogunemisi ei ole.