Tegelikult on see pealkiri igas mõttes eksitav. Pildi tegi näitleja Priit Loog ja sellel näeb ühe Eesti teatri grand old lady Ita Everiga sarnast daami. Selle foto ja veel kümme linnaruumis tehtud kunstvõtet on fotograafiahuviline Loog üles riputanud Ugala jalutussaali seinale. Nii et kui suur kole ükskord möödas, on kunstisõpradel üks sihtpunkt teada.