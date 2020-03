Bussid veavad inimeste asemel pakke

Hansaliinide bussijuht Heino ütles, et sellise pakkide hulga juures polekski inimeste kohvreid kuhugi panna. Tema sõnul on sõitjate arv liinil kahanenud alates neljapäevast, mil riigis kuulutati välja eriolukord.

Tallinna ja Viljandi vahel sõidavad Hansa Bussiliinide ja Taisto Liinide bussid. Et eile jäi linnade vahel sõitmata viis bussi ja kell 10 väljuv buss on nüüd päeva esimene sel marsruudil, kogunes saadetavaid pakke tavapärasest rohkem.

Bussi esiistmetel lebas silmatorkav silt, mis suunas istekoha valija tahapoole, samuti näitas seda, et sinna ei tohi istuda, käetoe ette seotud pael.

Bussijuht rääkis, et eriolukorra ja desinfitseerimisnõude tõttu kujunes tema tööpäev umbes poole tunni võrra pikemaks, sest just nii kaua puhastas ta bussisalongis istmete käetugesid ja pagasiriiuli servi. "Kui buss õhtul koduparki jõuab, teeb neid töid koristaja," lisas ta.

Maanteel on eriolukorra ajal liiklus hõredaks jäänud ja buss jõudis Paidesse graafikust varem. Väljumisaega oodates ütles juht, et sõita tuleb ikka tavalise kiirusega, kui liiklusolud on head. Ainult graafikus püsimiseks maanteel aeglasemat sõita ei sobi, leidis ta.