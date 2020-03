Väiksed maapoed tulevad eriolukorra ajal kenasti toime

Tänassilma külas tegutseva Kaunismäe kaupluse omanik Armand Kolpakov hankis müüjatele näomaskid ning nii teenindajatele kui ka klientidele kätepuhastusvahendid. Kaupluse tööaega on ajutiselt lühendatud, see on avatud kella 9–20.

"Näomaskid saime suure otsimise ja tutvuste peale, sest neid kuskil müügil pole. Soovime sellega olla heaks eeskujuks teistele," ütles Kolpakov. "Teeb head meelt, et Eestis on tootjaid, kes neid ise valmistama hakkavad."

Poepidaja valmistus oma sõnul juba varakult selleks, et poes oleks korralik laovaru. "Praegu tundub, et kõik on olemas, aga seda, mis edasi saab, on raske öelda, sest näiteks Läti piir on kinni."

Jämejala ja Vana-Võidu kaupluse omanik Ergo Nõmm kinnitas, et kaupa tuleb poodidesse kogu aeg ja puudust ei paista. Küll aga on märgatavalt kahanenud Vana-Võidu väikepoe külastatavus, sest kutsehariduskeskus on eriolukorra tõttu suletud. Kõige rohkem on suurenenud kuivainete müük, kuid nagu Nõmm kinnitas, on kõike siiski saada. Varakult telliti ära desinfitseerimisvahendid ja neid on nii müügisaalis klientidele kui ka teenindajatele.

Tääksi ja Mudiste väikepoe külastatavus on juhataja Mirjam Siimoni sõnul pigem tavapärane ja suuri muutusi näha ei ole.

Maapiirkondade elanikud saavad oma toiduvarusid täiendada tänu kahele kauplusautole, mis kuuluvad Holstres tegutseva Pärna poe omanikule Karl Koppelile. Need töötavad neljal päeval nädalas ja kaubaringid katavad kogu Viljandimaa. Koppel ütles, et hooldekodudes praegu ei käida, kuid ülejäänud kliendid saavad teenindatud.

"Juba enne eriolukorra väljakuulutamist sättisime busside graafikut ning nüüdseks sõidab lavka neljal päeval nädalas: esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel," täpsustas Koppel.