Viirus tõmbas linnalahingutele kriipsu peale

"Eesmärgiks on saavutada hoolimata keerulisest olukorrast väljaõppe eesmärgid, kuid samas vähendada kokkupuudet tsiviilühiskonnaga," ütles kindralmajor Herem. "Milline konkreetsemalt saab "Kevadtormil" tegevus olema, seda otsustan hiljemalt 1. aprillil. Õppusel osalevad ka Scoutspataljoni võitlejad ja liitlaste lahingugrupp. Ehkki välismaa sõduritele ei ole esialgu sisenemiskeelde, kuna tegemist on julgeoleku tagamise võimaldamisega, on enam kui tõenäoline, et liitlassõdurid sel aastal "Kevadtormil" ei osale, välja arvatud Eestis paiknev liitlaste lahingugrupp."