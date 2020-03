Viljandimaa ühistransporti pole plaanis praegu koomale tõmmata

"Sõitjaid jagub, kuid nende üldarv on kindlasti kukkunud," rääkis Kase. "Praegu ei sõida enam ei õpilased ega õpetajad, paljud lapsevanemad on jäänud koju ning kodus on ka paljud asutuste töötajad. Esimesed päevad on muidugi pikemate järelduste tegemiseks liiga lühike aeg ning praegu pole eriolukorra tõttu plaanis graafikuid kuidagi muuta. Kui aga mõned liinid jäävad täiesti tühjaks, kaalume edasist korraldust."