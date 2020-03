Doonorid kolivad ajutiselt haiglast kooli

Viljandi haigla laborispetsialist Anni Sepp selgitas, et doonoripäev on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Paalalinna koolis sellepärast, et vältida inimeste liikumist haiglas.

"Milline on seis kuu aja pärast, kui on järgmine doonoripäev, ei ole hetkel teada," lausus Sepp ja lisas, et doonoripäeva korraldamine Paalalinna koolis on ajutine lahendus.

"Doonorid peavad kindlasti olema terved ning verd loovitama minnes ei tohi kaasa võtta sõpru ja tuttavaid lihtsalt seltskonna mõttes. Oodatud on ainult doonorid. Vastavasisulise teate saadab Tartu verekeskus kõikidele doonoritele."

Üldjuhul on doonoripäev haiglas üks kord kuus, tavaliselt iga kuu viimasel neljapäeval. Tartu verekeskus kinnitas, et Viljandis leidub vereloovutamishuvilisi ning seepärast doonoripäeva ära ei jäeta. Doonorid on väga oodatud, sest verevarusid on vaja pidevalt täiendada.