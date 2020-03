Jakobsoni kooli noored võitsid mõttespordi finaali

Mõttespordi olümpiaadiga populariseeritakse mõttesporti koolinoorte seas. Võistlus on tasuta ning toimub interneti vahendusel. Õpilased saavad olümpiaadist osa võtta oma kooli arvutiklassis. Turniirid on neljal alal: Vene kabes, males ning gomoku ja sudoku lahendamises. Õppeaasta jooksul on neli etappi, arvestus käib kolmes vanuserühmas: algkool, põhikool ja gümnaasium.