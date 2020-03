Politsei hoiatab pandeemiat ära kasutavate kurikaelte petuskeemi eest

Politsei teatas, et kelmid räägivad eesti keeles. Praegu on teada ka üks telefoninumber – 5699 6641. Rõhutakse nii väikestele lastele kui vanuritele, keda selle teoga justkui aidatakse.

Viljandi jaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill nentis, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitme riigi politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja kodu desinfitseerimise teenuse pakkumistest, millega kurjategijad püüavad koroonaviirust ära kasutades inimestelt raha välja petta.

"Paraku on ka Eestis sagenenud eeskätt üksi ja keskustest kaugemal elavatele inimestele tehtavad kõned, milles pakutakse näiteks kodu desinfitseerimist või püütakse müüa kaitsemaske, desinfitseerimisvahendeid või suisa olematut viirusvaktsiini," rääkis Lill. "Praegu pole teada, et ükski meie inimene oleks end petta lasknud või kahtlaste kavatsustega võõraid oma koju lubanud, kuid tähelepanelik tuleb olla sellegipoolest kõigil ja igal ajal."

Lill toonitas, et ettevaatlik tuleb olla ka igasuguste e-postkasti saabunud kirjadega.

"Enne kui avada kirjas olevaid linke või manuseid, tuleb veenduda, et kiri on tulnud usaldusväärselt allikalt," rääkis piirkonnavanem. "Selleks tuleb näiteks kontrollida saatja e-posti aadressi. Möödunud nädalal said mitu inimest oma postkasti kirja, mis oli justkui terviseametist, kuid sisaldas tegelikult pahavara."