PRAEGUSTE ANDMETE põhjal ei ole vaja karta, et Eestis lõpeksid otsa toidu- või esmatarbekaubad. Aga hirmunud inimesed teevad irratsionaalseid otsuseid ja nii võib sellest hirmust tekkinud poejooksu mõista. Massiostude taga on muidugi ka inimlik hirm millestki ilma jääda, aga praegu pole küsimus millestki ilmajäämises. Esimene ostupaanika on möödas ning vähemalt Viljandis on riiulid kaupa täis ja poodides olukord rahulik. Ent varusid on vaja. Miks?