Lilli piiripunktilt saadeti esimene inimene tagasi

Teisipäeva hommikul oli Lilli piiripunktis vaikne ning seal võis näha kaht kaitseliitlast, üht piirivalvurit ja politseiametnikku. Piirivalve välijuht Piret Vare ütles, et lõunaks oli üle piiri tulnud kaks autot, ühes neist Eesti kodanik ja teises resident. Ta lisas, et eelmistel päevadel on piiriületajaid olnud kõvasti rohkem, kuid teisipäevast on vaikseks jäänud.

Kõik Eesti kodanikud ja Eestisse tulevad residendid peavad täitma tervisedeklaratsiooni. "Sellega nad kinnitavad, et on teadlikud kõikidest valitsuse määrustest ja nõudest 14 päeva kodus viibida," selgitas Vare.

Deklaratsioon tuli täita juba laupäeval, kuid teisipäevast pidi sellele ka allkirja panema. "See on terviseameti kodulehel olemas ja see võib ka eeltäidetud olla, meie kohus on sisenemisel kontrollida, et see on olemas," lausus Vare.

Eesti kodanik võib riigist väljuda, kuid tagasi tulles peab ta iga kord uuesti deklaratsioon täitma.

Vare selgitas, et piiri peal uuritakse inimestelt, mis riikides on nad viibinud, kas neil esineb haigusnähte ning kas nad soovivad end kraadida või kaitsevahendit. "Kui inimene tunneb end haigena ja tal on haigusnähtusid, anname talle näomaski," lausus Vare.

Piirivalve välijuht lisas, et nüüd ei ole võimalik ka liiklusseadust rikkuda. "Varem sõitsid siit läbi suured veoautod ja metsaveouatod ilma maanteeameti loata. Nüüd näevad nad politseid ja keeravad ringi," märkis ta.

Kella poole ühe ajal jõudsid ühes autos piirile kaks läti meest, kes soovisid Eestisse tööle tulla. Karksi-Nuias töötav ja Ruhjas elav Juris ütles, et tema Eesti residendida saaks üle piiri, kuid tema sõbral selleks luba pole. "Paljud inimesed töötavad Eestis, kuid elavad Lätis ja käivad iga päev üle piiri. Esmaspäeval sai veel liikuda," lausus ta.

Kuigi Juris oleks saanud piiri ületada, keerati autol ots ringi ning suunduti tagasi Lätti.

"See oli esimene tagasisaadetu," lausus Vare. "Väga raske on neid asju inimestele arusaadavaks teha. Kui sellel inimesel oleks olnud rahvastikuregistris sissekirjutus, oleksime lasknud ta Eestisse ja talle teada andnud, et ta peab kaks nädalat karantiinis olema."

Mõisaküla piiripunktis, mis on täiesti suletud, võis näha kahte kaitseväelast. Silver Sams ütles, et piiri on proovinud ületada kümme autot ja rohkem on neid tulnud Lätist. "Küllap siis Eestis ikkagi info levib paremini," arvas ta.

Tööl olid kaitseväelased kella kaheksast ning nende vahetus kestab 12 tundi. "Ma arvan, et esimesed päevad ongi rahulikumad. Võib-olla läheb kriitilisemaks nädala teises pooles," ütles Sams. Ta leidis, et tegelikult oleks piiri pidanud sulgema juba varem ning neile punktidele, kus läbikäiku pole, panema betoontõkked.

Nii Mõisakülas kui Lillis oli piirivalve ainult Eesti poolel.