Indianapolis Colts lõpetas Margus Hundiga lepingu

Veel aasta tagasi kirjutas Sakala, kuidas Margus Hunt sõlmis Ameerika jalgpalli profiliigas lepingu oma toonase koduklubi Indianapolis Coltsiga ning see tähendas väidetavalt, et ta teenib kahe aastaga üheksa miljonit dollarit. Nii kerkis kaitsemängijast Hunt suure tõenäosusega enim teenivaks eesti sportlaseks maailmas. Klubi ei avaldanud, kui pika lepingu ta Hundiga sõlmis ja kui palju too teenima hakkab. Praeguseks on teada, et sõlmiti kaheaastane leping klausliga, et see on võimalik aasta varem lõpetada.