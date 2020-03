Nüüd, rohkem kui kunagi varem, peame me kogukonnana seisma õlg õla kõrval, hoidma ühte

Nagu tuhanded teised Viljandimaa lapsed, istub ka minu enda meistersportlane Mügri praegu kodus, teeb arvuti vahendusel koolitööd ning spordib ainult kodustel metsaradadel. Tema "spordikodu" ehk Viljandi tennisehall ning järveäärsed tenniseväljakud on suletud ja treeninguid ei toimu teadmata ajani.

Täpselt sama lugu on tegelikult kõigi teiste eraalgatusel põhinevate spordiklubidega. Ei erine siinkohal kuidagi ka näiteks minu oma süda ja veri, Viljandi jalgpall ja selle vedur, Tuleviku klubi ja jalgpallikool.

Kõigis neis klubides töötavad inimesed, kes panevad töösse oma hinge ja südame ja me teame, et noortespordis ei ole ei treeneritel ega tugipersonalil, neil, kes meie laste eest hoolt kannavad, palgad just maailma kõige kõrgemad. Väga tihti baseerub lastetreeneriks olemine suurelt jaolt entusiasmil ja maailma parandamise ja hoidmise soovil.