Terviseamet avaldas viirusesse nakatunute arvud alalise elukoha järgi

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai märkis, et kui varem hinnati haigusjuhte labori asukoha järgi, siis nüüd võetakse andmete avaldamisel aluseks inimese elukoht. "Rõhutan, et need andmed ei ole võrreldavad varem esitatud labori maakonna andmetega," märkis Kadai. Ta lisas, et värsked andmed põhinevad rahvastikuregistril.