Lasteaiad on avatud ja puudujatelt kohatasu ei küsita

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas saatis reede õhtul kõikidele omavalitsustele kirja, kus palus välja selgitada, kuidas tagatakse lasteaialaste hoid, kui vanematel on lasteaiateenust tingimata vaja.

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ütles, et Viljandis on lasteaiad avatud, kuid linnavalitsus paneb vanematele südamele, et kui vähegi võimalik, oleksid lapsed kodus.

Gedvili sõnul otsustab lasteaia direktor ja meeskond täpsemalt, kuidas igas asutuses tööd korraldatakse. "Rühmasid kokku ei panda nagu tavaliselt. Hoiame neid võimalikult lahus," lausus abilinnapea. "Ma kogu hingest loodan, et lapsi lasteaeda ei tooda ja direkorid saavad lasteaiad päris kinni panna, et kaitsta oma töötajaid. Neile, kel on väga vaja, teenus muidugi tagatakse."

Gedvil ütles, et hommikul lasteaedadest saadud info näitas, et kohal oli 13 protsenti lapsi. Näiteks Kesklinna lasteaia Mesimummu õppehoones ei olnud esmaspäeval ühtki last. Krõllipesa lasteaia Mängupesa majas oli kohal 18 ja Krõllis kuus last. "Lapsevanemad on olukorra tõsidusest aru saanud ja leidnud oma lastele hoiu," tõdes Gedvil.

Viljandi linnas ning Mulgi, Viljandi ja Põhja-Sakala vallas puudutud lasteaiapäevade eest kohatasu ei küsita. Põhja-Sakala vallas on see küsimus veel arutamisel.

Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ütles, et igas lasteaias jätkatakse ühe valverühmaga, kuhu mahub kuni kümme last. "Tagame kohad neile lapsevanematele, kes on ametis elutähtsate ülesannete täitmisel: päästeametnikud, politseinikud, apteekrid ja tervishoiutöötajad," selgitas vallavanem. "Väga suur tänu lapsevanematele, kes on juhiseid tõsiselt võtnud. Igas valla lasteaias olid täna ainult üksikud lapsed."

Jugomäe lisas, et võimaluse korral ei saadeta tööle eakaid ja kroonilise haigusega õpetajaid.

Põhja-Sakala vallas on vallavanem Hermann Kalmuse sõnul vanematele teatatud, et lasteaiateenus on olemas. Direktori otsusest ja laste arvust lähtudes vaadatakse, kui palju õpetajaid tööle saadetakse. "Tääksis, Vastemõisas ja Sürgaveres ei olnud täna üldse lapsi. Lähtume riigi juhistest: lasteaiateenust me ikkagi pakume, kuid vähendatud kujul," rääkis Kalmus. Ta lisas, et näiteks Kõidama ja Suure-Jaani lasteaed teevad omavahel koostööd, sest muidu on mõlemas liiga vähe lapsi.

Viljandi vald leiab vallavanem Alar Karu ütlemist mööda lapsehoiuvõimaluse neile vanematele, kes peavad kindlasti tööl olema. "Juba reedest käib lapsevanemate küsitlus. Kaardistame olukorda ja vaatame, kuidas teenust korraldada. Kui vanemal on vaja tööl käia, siis valla kohus on ikkagi lastehoidu pakkuda. Põhiline sõnum on, et lapsevanemad ei läheks lapsi viima oma vanemate juurde," rääkis Karu.

Lapsehoiu vajadusest peab lapsevanem teada andma lasteaia direktorile. Esmaspäeval oli Viljandi valla lasteaedades ainult 25 last.