Viljandi invaabikaupluse lahtiolekuaeg lüheneb

ITAK-i tegevjuht Indrek Katušin selgitas muudatuse põhjusi: "Suur osa meie klientuurist kuulub koroonaviiruse riskirühma. Seetõttu anname endast parima, et viia sotsiaalne distantseerumine maksimumini. Meil on nüüdsest igas kaupluses korraga tööl vaid üks teenindaja. Kui klient märkab poodi tulles, et teenindussaalis juba on üks inimene, palume tal võimaluse korral oodata ukse taga, kuni too lahkub. Palume klientidelt mõistvat suhtumist: ebamugavate juhiste järgimine on oluline selleks, et nii teie kui kogu Eesti ühiskond sellest kriisist võimalikult väikeste kahjudega välja tuleks."