Kolga-Jaani põhikoolis keegi õppimisest kõrvale ei jää

Kooli direktori Thea Pärnametsa sõnul on kõik koolid ühesuguses seisus, pole vahet, kas tarkust jagatakse linnas või maal.

"See hommikune valus olukord hakkab vist praeguseks mööda saama. Õpetajate osa peaks juba toimima ning loodetavasti on kohe korras ka platvormi õpilaste ja lapsevanemate osa," rääkis Pärnamets. "Kõik õpetajad, kes kodus töötavad, on minuga ühendust võtnud. Mõned on ka kooli juures käinud. Eks me proovime. Nädal tuleb kindlasti kirju ja see olukord saab kõigile põnev olema. Kui mugavalt asjaosalised end päriselt tunnevad, see on nädala lõpuks näha."

Pärnametsa teada on kõigi koolis õppivate laste kodus internetiühendus. "Ka arvutid peaks kõigil olema, iseküsimus on see, et kui pere on suur, siis kui palju nad seal toimetada saavad. Meie oleme valmis koolist laenama nii arvuteid kui tahvelarvuteid. Telefonid on aga kõigil olemas ning saab sealtki hädatarviliku info kätte."