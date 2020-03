Päevaintervjuu. Ülle Matsin: püüame aidata neid, kellel on praegu keeruline õppida

Ülle Matsin, rääkige palun täpsemalt, kuidas koduõpe toimib. Kas lapsed saavad e-koolist regulaarselt ülesandeid ja peavad need iseseisvalt ära lahendama või on ka mingid videopildiga tunnid reaalajas?

Kui valitsus koolid sulges, kasutati mõistet "distantsõpe". Distantsõpe ehk mittestatsionaarne õpe on igasugune õpe, mis toimub õpetaja antud juhiste järgi väljaspool kooli. Kasutame oma koolis selle õppevormi täpsema nimetusena e- ja koduõpet. Suhtlus õpetaja ja õpilaste vahel käib elektrooniliste kanalite kaudu.

Meie oleme oma õpetajatele koostanud soovitused. Muu hulgas soovitame lisada pikema perioodi, näiteks nädala ülesanded. Iga õpetaja lepib oma õpilastega kokku tunniplaani ning suhtluskanali küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks. Õpetaja lisab selle info päevikusse.

Virtuaalseteks kohtumiseks saab kasutada kooli Stuudiumi sõnumite keskkonda, Messengeri, Skype'i või Google Hangouts Meeti. Üldiselt on soovitav kasutada e-õppeks neid digivahendeid, millega olete enne töötanud ja õpilased on harjunud. Meie koolis on e- ja koduõpet puudutava info süda meile tuttav Stuudium. Sealtkaudu juhatatakse kõikide õppematerjalide juurde.

Kas õpikoormus on laias laastus sama nagu tavapäevadel? Samas vist on tunde, mida koduõppe vormis teha ei saa.

Koormus e- ja koduõppes ei ole kindlasti väiksem kui koolis klassis õppides. Pigem on nii, et see koormus tähendab natuke teistsuguseid asju. Uute teemade õppimise tempo on kindlasti aeglasem. Iseseisvat ülesannete lahendamist ja info otsimist seevastu on rohkem. Koormuse iseloom on seega teistsugune. Siin on oluline enesedistsipliin. Oleme õpilastele koostanud sellel teemal toetava juhendi.

Õpetajatele oleme öelnud, et nad ei annaks ülesandeid, millega tegelemise protsess ei ole nädala vältel jälgitav ja mille kohta ei saa anda tagasisidet. Nii saame vältida õpilaste ülekoormamist ja meil on ülevaade, et nad töötavad nädala vältel järjepidevalt.

Peame arvestama, et kriis ja eriolukord võivad mõjuda ärevust tekitavalt. Üksinda ja eraldatud olekus on inimesel raskem toime tulla pingetega. Õpilaste kodused olud võivad olla väga erinevad. Osal juhtudel ei pruugi kodus õppimine olla nii mugav kui koolimajas õppimine.

Kuidas sellise andmevahetuse taustal internetiühendus toimib? Kas suurenenud koormuse tõttu tõrkeid pole esinenud?

Täna hommikul oli info, et e-kool oli maas. Stuudium on püsinud. Koosolekuteks kasutame Google Meeti keskkonda, see on töötanud laitmatult. Eks tõehetk saabu ilmselt mingi aja pärast.

Kas õpilastelt ja õpetajatelt juba mingit tagasisidet ka on tulnud?

Oleme paar korda juhatanud õpilast, kes otsib õiget infokanalit. Õpetajad on andnud märku, et julgemalt võiks kasutada raamatu- ja vihikuülesandeid, et vähendada ekraaniaega. Oleme täna arutanud näiteks seda, kas videopõhiste õppematerjalide kasutamine suurel hulgal võib kaasa tuua internetilepingute mahupiirangu mure. Tööd kavandades teadvustame ja püüame arvesse võtta kõiki neid nüansse.

Meil on 555 õpilast. Kõik on suutelised õppima ka praeguses olukorras, kui nad oma enesejuhtimise oskused nüüd ära kasutavad. Meie saame neid selles toetada. Kõige olulisem on tegutseda koolitööga, mitte jääda üksinda käed rüpes nukrutsema.

Kuidas õpetajate tööpäevad praeguses olukorras välja näevad?

Tänane tööpäeva on olnud meeletult intensiivne. Olen kella 7.30-st kuni praeguse hetkeni istunud meie e-keskkonnas. Paralleelselt käib mitu arutelu ja lisaks järelevalve üleüldise olukorra suhtes Stuudiumis. Iga päev kell 16 on meil kõikide õpetajatega töökoosolek, kus võtame möödunud koolipäeva kokku ning jagame soovitusi ja kogemusi.

Kas on veel mingeid samme, mida õppetöö hoidmiseks ja jätkumiseks lähiajal ette võtta tuleb?