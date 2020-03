Kaduma läinud elutähtis info ehk Ütle, et sul on koroona!

Ametlikult keegi seda meile ei kinnitanud. Miks? Sest koolil ei ole õigust kellegi terviseandmeid avalikult jagada. Linnavalitsus lihtsalt ei teadnud sellest midagi ja terviseameti esindajaid on ajakirjanikel olnud viimastel päevadel väga raske tabada. Ometi on see tuhandetele inimestele ülioluline info. On vaks vahet, kas viirus levib 70 kilomeetri kaugusel või sinu kodukohas. Küllap mõtleb meil nii mõnigi: jah, mingil hetkel jõuab see niikuinii siia, kuid praegu võib ju veel julgelt ringi käia, poodelda ja kas või kõrtsis istuda.

Me teame juba, et koroonaviirushaigus on ülimalt nakkav. Kui on esimene juhtum, tulevad ruttu ka teised. Ehkki terviseametist kinnitatakse enamasti, et enne sümptomite ilmnemist on viiruse edasiandmine vähetõenäoline, pole kõik teadlased sama meelt. Nii kirjutas Briti ajaleht Guardian Singapuris ja Hiinas tehtud uuringute põhjal, et suur osa nakatamistest on toimunud ajal, mil viiruse edasiandja ei olnud veel haige. Millal ja kui palju täpselt, on raske välja selgitada, kuid ka viroloogiaprofessor Irja Lutsar on öelnud, et haige on nakkusohtlik juba päev enne sümptomite ilmnemist.

Viljandi gümnaasiumi õpetaja jõudis viiruse kandjana kolm päeva tunde anda, ilma et oleks midagi kahtlustanud. Aga kolmanda päeva õhtul jäi ta tõbiseks. Seega oli ta nakkusohtlik juba vähemalt kolmapäeval, võimalik aga, et ka teisipäeval ja varem.

MIKS MA ÜHEST näitest nii pikalt räägin? Õpetaja pole ju kuidagi süüdi selles, et ta nakatus, ega ka selles, et viirust teadmatult edasi andis. Ent pärast seda, kui viirus oli tuvastatud, pidanuks sellest võimalikult kiiresti informeerima kogukonda. Tõenäosus, et viirus oli edasi kandunud, oli ju väga suur. Temaga oli kokku puutunud hulk õpilasi ja teisi inimesi, kes oma igapäevatoimetusi tehes üle maakonna ringi liikusid.

Ometi ei ilmunud Viljandimaa ametlikku statistikasse päevade kaupa. Sakala oli sellest küll kirjutanud, kuid Viljandimaal leidub neidki, kes lehte ei loe, ja isegi neil, kes loevad, tekkis paratamatult küsimus, kas see ikka tõele vastab, kui terviseamet sellest teada ei anna. Isegi üks riigikogu liige helistas ja nõudis aru, miks me paanikat külvame.

Terviseameti vildakate arvude põhjus on üsna kummaline. Nimelt näitavad need seda, kus proov on võetud, mitte seda, kus haige elab. Väidetavalt on selle väljaselgitamine liiga keeruline. Jah, kui mõni patsient elukoha kohta valetada otsustab, ega terviseameti töötajatel detektiivi mängimiseks aega ole. Aga kindlasti küsitakse kõigilt isikuandmeid. Miks siis on nii keeruline vastuseid avalikkusega jagada? Või kogutakse andmeid taas paberi ja pliiatsiga nagu piiril? Lisaks Viljandimaale võib sel moel statistikat tehes olla teadmatuses veel nii mõnigi Eesti maakond.