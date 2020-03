Mitu toitlustuskohta viib toidu koju kätte

Eile õhtul teatas Suure Venna pubi sotsiaalmeedias, et alustab päevapraadide kojuviimist, sama teevad Harmoonia ja Northmeni kohvik.

Northmen on varemgi toitu koju toimetanud ning selle omaniku Raul Kähari sõnul haaravad niisugusest võimalusest praegu paljud kinni.

Toitu pakutakse nüüd Edmund Kohviku kaudu, Northmeni ruumid on täiesti suletud.

"Northmeni ruumid on väga väiksed ja seega ei soovi me inimeste tervist ohtu seada. Edmundi kohviku kaudu on inimesi turvalisem teenindada," selgitas Kähar.