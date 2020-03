Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad tänasest kodutoetust taotleda

Võimalus elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal alla 355 euro kuus. Toetust saavad ennekõike need pered, kellel pole oma kodu või eluase ei vasta tänapäeva elamistingimustele, sealjuures pole vee- ja kanalisatsioonisüsteemi või pesemisvõimalust, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis sellest aastast tõsteti toetuse piirmäära. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teist korda taotleda veel 5000 eurot. Pered, kus on viis last või rohkem ja kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.