Muusikakool teeb pillitunde videokõnede abil

Tunde antakse FaceTime'i või Skype'i teel. "Solfedžos on õpilased juba harjunud sellega, et ülesanded antakse lahendamiseks e-õppe keskkonna kaudu," rääkis direktor. "Pillitunnid käivadki sedasi, et õpetaja vaatab ja kuulab videovestluses õpilase mängu ning jagab siis juhtnööre. Neljapäeval tegime ühe õpetajaga juba proovi ära – tema oli Pärnus karantiinis. Siis me muidugi ei teadnud veel, et asi nii hulluks läheb."