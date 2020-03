Eestlane Hispaanias: tänavatel liikumine on keelatud

El Puertito on väikses lahesopis paiknev küla, kus Loho sõnul on peale tema veel kaks seltskonda eestlasi. "Üks on juba viis aastat siin pesitsenud ja on veel üks matkabussiga perekond, kes on siia lõksu jäänud. Nende suhtumine on positiivne. Praegu pole neil kodumaale asja, sest olukord on igal pool kehv," rääkis Loho.