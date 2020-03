Viljandi haigla piirab hoonesse pääsu ja muudab töökorraldust

Sisenemine haigla hoonetesse ja seal liikumine

Viljandi haigla hoonetesse sissepääs on piiratud ning see on vajaduspõhine. Külastajaid vastu ei võeta, koolitusi ning väliste osapooltega koosolekuid ei toimu.

Viljandi haigla peahoones (Pärna tee 3, Jämejala küla) on avatud ainult peasissepääs ning 16. märtsist kontrollitakse kõiki hoonesse sisenejaid – nii sisenemise vajaduse möödapääsmatust kui inimese tervislikku seisukorda. Kõikidel sisenejatel tuleb täita lühike tervisedeklaratsioon ning neil mõõdetakse kehatemperatuuri.

Ambulatoorne töö

Viljandi haigla peatab esmaspäeva, 16. märtsi jooksul teadmata ajaks osa plaanilistest ambulatoorsetest vastuvõttudest nii eriarstiabis (sealhulgas psühhiaatria), ambulatoorses taastusravis kui ka uuringute puhul ning läheb võimaluste piires ajutiselt üle kaugvastuvõttudele.

Haigla palub pöörduda eriarsti vastuvõtule ainult siis, kui vajate kiiret abi ning kui teil ei ole viirushaiguse tunnuseid (nohu, köha, kurguvalu, palavik ja muud). Kui te ei tule eriarsti vastuvõtule, andke sellest teada registratuuri telefonil 434 3001 esmaspäevast reedeni kella 8–16 või e-posti aadressil registratuur@vmh.ee.

Kõikide patsientidega võetakse eriolukorra edasistest arengutest ja haigla võimekusest lähtudes ühendust ning lepitakse praeguse järjekorra alusel kokku uus vastuvõtuaeg. Lähinädalateks uusi vastuvõtuaegu kokku ei lepita.

Kui patsient siiski tunneb, et vajab oma tervisest lähtuvalt kiiremat eriarstiabi, on vastuvõtule pöördumine lubatud. Sellisel juhul palub haigla tulla võimalusel ilma saatjateta ning olla valmis töökorraldusest tingitud ebamugavusteks: haigla peahoonesse pääseb ainult läbi peasissepääsu ning fuajees mõõdetakse kehatemperatuuri ja palutakse täita tervisedeklaratsioon. Kui teil on olemas isiklikud kaitsevahendid (steriilne mask, desinfektsioonivahendid), siis palutakse need kaasa võtta ja kogu haigla territooriumil viibimise jooksul kasutada. Juhul, kui teil tuvastatakse viirushaiguse nähud ning see ei ole vältimatut arstiabi vajav terviseprobleem, tuleb külastus edasi lükata ning leppida võimalusel kokku vastuvõtt haigla kaugteenuse kanalite (Skype, telefonivisiit ja muu selline) kaudu, mis käivitatakse algaval nädalal.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist võetakse eriarstide ambulatoorsetele vastuvõttudele registreeritud patsientidega ühendust ning selgitatakse nende vastuvõtu vältimatus ning kaugvastuvõtu võimalikkus. Haigla eesmärk on säilitada ambulatoorse arstiabi osutamine maksimaalses võimalikus mahus.

Päevakirurgia ja plaaniline statsionaarne töö

Kriisisituatsiooni lahenemiseni peatatakse kogu plaaniline päevakirurgiline ning plaaniline statsionaarne ravitöö. Patsientidega võetakse ühendust ning erialaspetsialist selgitab välja abi osutamise vältimatuse. Edasilükkamist võimaldavate sekkumiste puhul pakutakse patsiendile uus aeg esimesel võimalusel pärast eriolukorra lõppemist.

Sünnitusabi