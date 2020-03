Eesti kirjanike liit kuulutas emakeelepäeval taas romaanivõistluse välja

«Ajad on ärevad ja maailm muutub. Aga selles muutunud maailmas on kirjandusel sama oluline koht. Rääkides kirjandusest räägime keelest. Ja need kaks loovad identiteedi, selle, mis meid eristab ja meid erilisteks teeb. Mis aitab meil kindlaks jääda ja edasi minna. Romaanivõistluse toetajad näevad selle ettevõtmise laiemat tähendust, mille üle on tõeliselt hea meel,» ütles žürii liige ja Eesti kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev.