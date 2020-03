Laupäeva õhtu Viljandis. Tühjad tänavad ja pimedad meelelahutuskohtade aknad

Tegelaste Toas istus kella 21 ajal ühes lauas kolm noort meest, kes omavahel suhtlesid. Rohkem kliente ruumis ei paistnud. Park Hotelli restoran Ormisson oli uksed sulgenud kell 20. Uksel seisis selgitav silt, et varase sulgemise otsus oli tehtud erakorraliselt. Maja ees parkisid mõned autod ning paaris numbritoas põlesid tuled.

Lossi tänaval kohviku Edmund välisukse ees seisis kliente sisse meelitav reklaamtahvel, kuid söögisaalis ühtegi inimest ei paistnud. Järgmise ukse taga olev ööklubi Cheers oli oma Facebooki lehel teada andnud, et on erakorralise situatsiooni tõttu suletud, ning lubanud korraldada virtuaalpeo, kus igaüks on külaline oma kodus.