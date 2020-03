Poodlejate seas on erinevate seisukohtadega inimesi

Koroonaviiruse levik on pannud inimesed viimastel päevadel mõtlema sellele, et vajadusel oleks kodus toitu olemas mitmeks päevaks. Poodlemas võis kohata nii neid, kes plaanisid minna maakodusse kui ka neid, kes tunnistasid, et suuremaid sisseoste ei tee ja olemas on vaid tavapärane paaripäevane varu.

​Uueveski Konsumis kaupa ostnud Malle Paldra rääkis, et temal suurt muret toidupuuduse pärast ei ole, sest kodus on külmkapp täis ning toidukraami on ka keldris. Ta ütles, et tuli poodi, sest Tallinnas elav tütar soovitas asju juurde varuda. Paldra nentis, et tekkinud olukord pole teda enda pärast muretsema pannud, kuid väljendas muret laste pärast, kes on reisile minemas. "Nad tahavad järgmisel nädalal Küprosele minna ja juulis Hispaaniasse. Loeme ikka sõnu hoolega peale, et ärge palun minge, võib-olla lähete sinna, pärast pannakse piirid kinni ja võib juhtuda nii, et Eesti ei võta teid enam vastu. Sellepärast on mure," ütles ta.

Maksimarketis kaupu ostnud Siim Tubli ütles, et tema väga palju ei osta ja varu on vähe. "Kui ma täna poes ära käin, siis ma saan võib-olla nädal aega hakkama," ütles ta. Tubli tõdes, et temal tekkinud olukorra tõttu samuti paanikat ei ole ja lisas naljatledes, et ei tea, mis tööst saab, ta töötab nimelt meelelahutusasutuses. "Mul ei ole tööd praegu ja ma ei tea, mis saab, see selgub alles järgmisel nädalal."

Siim Tubli FOTO: Marko Saarm

Ta kinnitas, et plaanib kodus püsida. "Kuhu ma ikka lähen, polegi kuhugi minna, sest kõik on kinni."

Samuti Maksimarketis sisseoste teinud Silvia Jürgensi ostukärus oli aga rohkem kaupa ning oli näha, et varutakse kriisi tarbeks. Korvis oli nii mandlipiima, hapukurke kui ka palju muud. "Me lähme maale ja oleme suvilas. Jääme sinna, see on kõige turvalisem," rääkis Jürgens. Temagi ütles, et paanikas ta ei ole ja teatas särasilmselt, et võtab pilli kätte, hakkab mängima ja laulma. "Mängin akordionit, klaverit, süntesaatorit ja väikest kannelt. Paanikat ma enda sisse ei lase."

Rimis koos tütre Mia Laura Simsoniga poodlev Kaari Simson rääkis, et muidu nad tõenäoliselt asju ei ostaks, aga pereemal on plaanis sõita järgmisel nädalal kaheks nädalaks ​Balile ning varub selleks, et tütar üksi kodus hakkama saaks. "Me vaatame, et oleme natuke teistsuguse ostukorviga kui ülejäänud inimesed: sushiriis, norilehed, spinatilehed, porgandid ja lasanje – selline natuke teistsugune," ütles Kaari Simson.