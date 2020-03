Spordikeskus, kus nakatunud õpetaja tunde andis, jäeti avatuks, sest terviseamet pole linna ametlikult hoiatanud

Tegelikult on nii, et meil ei ole rohkem infot kui see teadmine, et oli õpetajal kahtlus. Mis on analüüsi tulemus, meie ei tea. Eile kohtus abilinnapea Kalvi Märtin terviseameti esindajatega ja nad ei öelnud meile, kas nad teavad tulemust või ei tea. Kooli direktor Ülle Matsin ütles ka, et neil ei ole õigust midagi rääkida. Mingil põhjusel hoitakse kuskil ametkonnas seda infot kinni. Ma oletan, et tänaseks peaks tal analüüsi vastused teada olema.

Loomulikult, kui tuleb see info ka meile juurde, siis teavitame töötajaid. Kinniminemisega on nii: täna hommikul oli meil erakorraline linnavalitsuse istung ja otsustasime teha täpselt nii, nagu on vabariigi valitsus ette näinud. Koolid ja huvikoolid kinni, raamatukogu väiksema koormusega tööle ning muuseumid ja muud toredused kinni. Täna kell pool 12 oli linnavalitsuses koosolek, kus arutati allasutuste juhtidega tekkinud olukorda, ning esmaspäevaks saadavad spordikeskuse ja spordikooli inimesed mulle kirjaliku selgituse selle kohta, kuidas nemad asja näevad. Me peame otsustama ka seda, mis see sisu on. Kui me oleme otsustanud, et huvikoolid ei tööta, siis järelikult spordikool ei tööta. Kui on otsustatud, et inimesed peavad istuma kodus, mitte kuskil seltskondlikult aega veetma, siis jõusaali asemel käigu nad metsas ja tõstku kändusid. Mina arvan, et me paneme ta kinni esmaspäevase seisuga, aga see on minu isiklik arvamus, mitte linnavalitsuse. Linnavalitsus läks täna seda joont mööda, et teha kõike nii, nagu valitsus on öelnud. Kui me liialt hullu paneme, siis me tekitame veel suuremat paanikat.