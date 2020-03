Puhtus kaitseb teenindajaid koroonaviiruse eest

Viljandi Tarbijate Ühistu turundusjuht Kristo Mägi kinnitas, et ühistu poodides on võetud kasutusele esmased ettevaatusabinõud töötajate kaitseks ning koostatud on juhendmaterjalid, paigaldatud täiendavad desinfitseerimisvahendite anumad ning suurendatud on üldkasutatavate pindade puhastussagedust – sealhulgas ostukorvid- ja kärude käepidemed, ukselingid, nutikassade puldid ja muud.

«Samuti oleme olnud kontaktis terviseametiga viiruse ennetamise ja kahtluse korral tegutsemise tarvis ning informeerinud töötajaid esmastest ettevaatusabinõudest. Oleme palunud koju jääda kõigil, kellel on olnud kokkupuude viirusekandjaga või tunnevad ise end kehvasti. Seni keegi koju jääda pole soovinud ning usun, et räägin meie kõigi eest, kui ütlen, et meie ühine soov on teha kõik endast olenev, et kaup oleks riiulil ning kliendid saaksid aru, et paanikaks põhjust ei ole,» sõnas ta.

Müüjad mõistavad oma töö tähtsust

Rimi kommunikatsioonijuhi Katrin Batsi sõnul on kõige tähtsam see, et töötajad oleksid kogu aeg informeeritud. Samuti kinnitas ta, et töötajatele on võimaldatud nii kindaid kui ka desinfitseerimisvahendeid, mida juurde tellitakse.

«Kuigi me teame, et mask pole võib-olla parim või õigeim vahend, siis oleme ka neid tellinud,» lisas ta. «Meie teenindajad, sealhulgas Viljandis, mõistavad oma töö vajadust praegu enam kui varem. Seepärast ei ole ka väga palju selliseid küsimusi meieni jõudnud, ent mõistame, kui inimesed on hirmul. Oleme kasutanud kõiki võimalusi, et oma töötajaid paremini kaitsta, aga lõppkokkuvõttes peab aru saama, et eriolukorras on toidupoe lahtihoidmine kriitilise tähtsusega. Need on elementaarsed ja kõik teised jaeketid ütleksid praegu samamoodi.»

Viljandis kahte kauplust pidav Maxima Eesti ajalehe Sakala küsimustele teenindajate kaitsmise kohta otseselt ei vastanud. Turundusjuht Regina Salmu saatis edasi üleeile meediale läkitatud teate, kus Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete juht Janne Laik ütles, et koroonaviiruse jõudmine Eestisse tähendab lisahügieeninõuete kehtestamist.

«Vastavalt terviseameti soovitustele toimub kauplustes igapäevane kontaktpindade desinfitseerimine. Suurendamaks veelgi klientide turvatunnet, desinfitseerime omalt poolt igapäevaselt veel täiendavalt ostukorve ja ostukärusid, iseteeninduse ja tavakassade makseterminale ning displeisid. Klientidele pakume kauplustes võimalust käte desinfitseerimiseks nii kauplusesse sisenemisel kui ka väljumisel,» oli saadetud vastuses kirjas.

Selveri vastus ei jõudnud eile enne lehe trükki minekut Sakalani.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase saadetud teates on kirjas, et Viljandi linnaliinibussides number 2, 2A, 6, 7, 8, 9 ja 10 luuakse sanitaartsoon esiuksest kuni esimese istmereani. Seetõttu ei ole sõitjatel enam võimalik bussidesse siseneda esiuksest ja bussijuhid ei väljasta paberil nullpiletit. Kase lisas, et sõit tuleb valideerida bussi keskel asuvas validaatoris. «Teistel Viljandi maakonnaliinidel loobutakse paberil nullpiletite väljastamisest ja sõidukaartide valideerimisest. Bussiliikluse jätkuvaks toimimiseks on kõige vajalikum ülesanne tagada sõidukijuhtide tervise hoidmine,» toonitas ta.

Puhastusvahendeid napib

Terve Pere Apteegi ehk Apotheka ketiapteekide juhatuse liikme Kadri Ulla sõnul järgitakse kõiki soovitusi, mida terviseamet on ka elanikkonnale andnud. Kaitsmaks nii kliente kui ka töötajaid, on ettevõte Ulla kinnitusel varustanud apteeke täiendavate desinfitseerimisvahenditega ning suurendanud üldkasutatavate pindade puhastussagedust. «Töötajatele on üle korratud põhitõed: tööle tullakse ainult tervena, haigussümptomite esinemisel tuleb jääda koju. Töötajatel, kes on ise või kelle pereliikmed on tulnud välisreisidelt, tuleb suhelda personalijuhiga. Käsi tuleb pesta tihti ja hoolikalt, samuti tuleb järgida hingamisteede hügieeni, köhides või aevastades katta oma suu kas ühekordse salvräti või varrukaga, võimalusel hoida inimestega meetrist distantsi, vältida silmade, nina ja suu katsumist,» loetles ta.

Ta lisas, et koroonaviirusesse haigestumise suure ohu tõttu ei osutata Apotheka apteekides praegu lisateenuseid ja kinnitas, et ükski nende töötaja pole seni teadaolevalt koroonaviirusega nakatunud ega ka kahtlust saanud.

Benu Apteegi tegevjuht Kaidi Kelt ütles, et apteek on oma töötajatele koostanud juhised, mis sisaldavad nõuandeid nakatumisohu vähendamise kohta ja ka suuniseid, kuidas hinnata koroonaviiruse ohtu patsiendil, kes tuleb apteeki ja kurdab sümptomite üle. «Oleme eraldanud töötajatele ja saatnud ka apteekides kasutamiseks desinfitseerimisvahendeid, ja apteekides, kus veel oli maske saadaval, lubanud need oma töötajatel kasutusse võtta,» ütles ta, kuid nentis, et desinfitseerivate vahendite nappus on praegu suur probleem.