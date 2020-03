Ragne Pekarevi ja Jan Uuspõllu tegelaskujud vürtsitavad oma voodielu rollimängudega. Arsti ja patsiendi katsetus saab tagasilöögi, kui mees teatab, et naisel on gonorröa.

Hirmsasti tahaks öelda, et värske Eesti film «Asjad, millest me ei räägi» kõneleb elust ja inimestevahelistest suhetest. Jah, mängus on tõesti paarid oma võngetega. Aga olgem ausad, seda minekut kütab seks, seks ja veel kord seks.